Stand: 14.11.2024 10:10 Uhr Überraschender Fund: Seltene Molchart bei Seesen entdeckt

Im Biotopverbund Nette bei Seesen (Landkreis Goslar) ist ein Kammmolch entdeckt worden. Das teilte die Heinz-Sielmann-Stiftung mit, die die Fläche betreut. Diese Amphibienart gilt in Deutschland als gefährdet. Im gesamten Harzvorland wurden Kammmolche bisher nur äußerst selten festgestellt. Der jetzige Überraschungsfund zeige, wie wichtig Stillgewässer für bedrohte Amphibien sind und wie sich die Lebensräume attraktiver gestalten lassen, so die Stiftung. Kammmolche hätten hohe Ansprüche an ihren Lebensraum, weshalb ihnen europaweit ein besonderer Schutzstatus verliehen wurde. Mit bis zu 18 Zentimetern Körperlänge sei der Kammmolch die größte bei uns vorkommende Molchart.

