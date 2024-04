Stand: 18.04.2024 12:37 Uhr Seltener Fund: Nördlicher Kammmolch im Nationalpark Harz entdeckt

Gleich acht erwachsene Exemplare der streng geschützten Amphibienart "Nördlicher Kammolch" sind in den Reusen der Nationalparkverwaltung Harz gelandet. Die Reusen waren in einem Stehgewässer im Schutzgebiet im Raum Ilsenburg in der Nähe der niedersächsischen Grenze für wissenschaftliche Zwecke ausgelegt. Fabian Schwarz, Gewässerökologe der Nationalparkverwaltung, war überrascht. "Mit einem Fund des Kammmolchs hatten wir im Nationalparkgebiet nicht gerechnet, da die Art bislang nicht für das Schutzgebiet dokumentiert war. Das ist für uns ein echtes Highlight!" so Schwarz.

