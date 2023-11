Mit Skywalk und Rutsche: Harzturm in Torfhaus ist eröffnet Stand: 02.11.2023 19:48 Uhr Mit fast einem Jahr Verzögerung ist am Mittwoch im Oberharz eine neue Touristenattraktion eröffnet worden. Lieferengpässe hatten den Bau des Harzturms in Torfhaus (Landkreis Goslar) in die Länge gezogen.

Der Harzturm ist mit seinen 65 Metern Deutschlands höchster Aussichtsturm. An der feierlichen Eröffnung am Mittwoch nahm auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teil. Er gehe davon aus, dass sich der Turm zu einer Attraktion entwickeln werde, sagte Weil. "Der Westharz wird nicht mehr so ohne Weiteres auf den Wintertourismus zählen können. Deswegen muss es neue Ziele geben, mit denen man werben kann. Ich bin sicher, der Harzturm wird ein solches Ziel sein."

Ein Turm in 800 Metern Höhe

Über eine Treppe mit 304 Stufen oder einen Aufzug können Gäste zwei Panoramaplattformen sowie einen Skywalk mit gläsernem Boden erreichen. Von dort bietet das Bauwerk einen Blick über den Nationalpark Harz bis zum Brocken. Außerdem windet sich eine 110 Meter lange Rutsche um den Turm, der sich in 800 Metern Höhe im Oberharz befindet. Nach Angaben der Harzturm GmbH soll die Attraktion jedes Jahr Hundertausende Besucher anziehen. "Zum einen bin ich erleichtert, und zum andern bin ich stolz, dass wir so etwas geschaffen haben, das für Deutschland einzigartig ist", sagte Hannes Mairinger, Geschäftsführer der Harzturm GmbH bei der Eröffnungsfeier. Für Besucherinnen und Besucher öffnet der Aussichtsturm am Donnerstag - mit Einschränkungen: Die Erlebnisrutsche ist noch nicht vollständig montiert und auch der Aufzug noch nicht fertiggestellt.

Termin für Eröffnung des Harzturms mehrfach verschoben

Der erste Spatenstich war im Mai 2021, eröffnet werden sollte der Holzturm ursprünglich schon im vergangenen Dezember. Die Fertigstellung hatte sich jedoch mehrfach verzögert. Der Bau sei eine "erhebliche Herausforderung" gewesen, sagte Mairinger dem NDR Niedersachsen. Grund seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie, gestiegene Holzpreise, der Krieg gegen die Ukraine und die Energiekrise. Zuletzt war die Eröffnung auf Anfang August diesen Jahres angesetzt, doch auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. Dieses Mal war die Wetterlage Schuld: Ungünstige "Wind- und Wetterverhältnisse" hätten den Bau immer wieder ausgebremst, teilte die Harzturm GmbH im Juni mit.

Baukosten höher als geplant

Die Verzögerungen ließen auch die Baukosten in die Höhe steigen. Nach Angaben der Harzturm GmbH lag die Investition in den Bau bei etwa 10 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen fördere das Projekt zusammen mit dem Bund mit etwa 1,4 Millionen Euro, so Mairinger.

Für den Aufstieg zahlen Erwachsene 15 Euro, Kinder bis 15 Jahren kosten 7,50 Euro. Um die Rutsche zu nutzen, zahlen die Gäste zusätzlich 4,50 Euro. Bis zu einem Alter von sechs Jahren ist der Besuch kostenfrei.

