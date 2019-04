Stand: 14.04.2019 11:55 Uhr

Tödlicher SEK-Einsatz: Was klar ist - und was nicht

Spezialkräfte der Polizei erschießen einen 28 Jahre alten Mann, in dessen Wohnung finden die Beamten später die Leiche eines 22-Jährigen: Was am Donnerstagabend in Salzgitter geschehen ist und was dahinter steckt, ist auch Tage später noch unklar. In welcher Beziehung standen der von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) Erschossene und der aufgefundene Tote? Ist der 28-Jährige für den Tod des sechs Jahre jüngeren Mannes verantwortlich?

Tödlicher SEK-Einsatz: Ermittlungen laufen Hallo Niedersachsen - 12.04.2019 19:30 Uhr In Salzgitter haben Spezialeinsatzkräfte bei einem Einsatz einen Mann erschossen. In seiner Wohnung fanden Ermittler eine weitere Leiche. Die Hintergründe sind noch unklar.







3,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

22-Jähriger bereits Tage zuvor getötet?

So zumindest lautet der Verdacht der Staatsanwaltschaft am Tag nach dem tödlichen SEK-Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Hans-Böckler-Ring. Der 28-Jährige könnte den 22-Jährigen getötet haben - und das laut Anklagebehörde bereits Tage zuvor. Abschließend geklärt ist das aber noch nicht. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ergebnisse der Obduktion der Leiche, die in der Rechtsmedizin Hannover durchgeführt wird, will die Staatsanwaltschaft frühestens am Montag bekannt geben.

Was war geschehen?

Zu dem Polizeieinsatz war es am Donnerstagabend in der Wohnung eines Bekannten des später Erschossenen gekommen. Laut Polizei hatte der Wohnungsinhaber die Rettungskräfte alarmiert - mit dem Hinweis, dass der 28-Jährige ärztliche Hilfe benötige. In der Wohnung stießen Polizeibeamte dann auf den 28-jährigen verwundeten Mann, der sich verbarrikadiert hatte. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, ist noch unklar, woher dessen Verletzungen stammten. Der Wohnungsinhaber stehe aber nicht im Verdacht, dem Mann etwas angetan zu haben oder mit ihm in einen Streit geraten zu sein. Hinweise auf Drogen oder Alkohol als Auslöser der Bedrohungslage hatten die Ermittler am Freitag entgegen anders lautender Medienberichte nicht.

Videos 00:29 Salzgitter: Mann bei SEK-Einsatz getötet Bei einem Einsatz in Salzgitter haben Spezialeinsatzkräfte einen Mann erschossen. In der Wohnung des Mannes fanden Ermittler eine weitere Leiche. Die Hintergründe sind unklar. Video (00:29 min)

Mann reagierte nicht auf Warnschüsse

Das später hinzu gerufene SEK hatte am Donnerstag zunächst versucht, mit dem Mann zu sprechen und ihn zur Kooperation zu überreden. Dies, so die Staatsanwaltschaft, sei jedoch nicht gelungen und die Beamten seien von dem Mann in einem abgedunkelten Raum mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Als der Mann auf Warnschüsse nicht reagierte, gab ein SEK-Beamter einen tödlichen Schuss ab. Die Kugel traf den 28-Jährigen ins Rückenmark. Das ergab die Obduktion. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Gegen den Beamten werde nicht ermittelt.

Sprengstoff-Hinweise bestätigen sich nicht

Nach dem tödlichen Schuss durchsuchte die Polizei die Wohnung des 28-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in einer benachbarten Straße. Dort fanden sie dann die Leiche des 22 Jahre alten Mannes. Es gab zunächst Hinweise auf Sprengstoff in der Wohnung, die sich aber nicht bestätigten.

Weitere Informationen SEK-Einsatz: Mann erschossen, Leiche entdeckt Zwei Tote und offene Fragen: Bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Salzgitter ist ein Mann getötet worden. In der Wohnung des Toten fanden die Ermittler eine weitere Leiche. (12.04.2019) mehr 03:21 NDR//Aktuell SEK-Einsatz: Viele offene Fragen NDR//Aktuell Bei einem Einsatz in Salzgitter haben Spezialeinsatzkräfte einen Mann erschossen. In der Wohnung des Mannes fanden Ermittler eine weitere Leiche. Noch sind viele Fragen offen. Video (03:21 min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.04.2019 | 19:30 Uhr