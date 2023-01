Tod eines 38-Jährigen: Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung Stand: 05.01.2023 13:14 Uhr In der Nacht zu Dienstag war ein 38-jähriger Mann nach einem Zwischenfall in einem Braunschweiger Polizeigewahrsam gestorben. Nun liegen die Ergebnisse einer ersten Obduktion vor.

Dabei ergaben sich nach Angaben der Gifhorner Polizei Hinweise auf Verletzungen, die zum Tod des Mannes geführt haben könnten. Für die Ermittlung der Todesursache sind nun weitere toxikologische Untersuchungen erforderlich. Diese können laut Polizeiangaben erfahrungsgemäß mehrere Wochen dauern.

Der 38-Jährigen hatte laut Polizei an besagtem Abend in einem Lokal in der Innenstadt randaliert und Pfefferspray versprüht. Mindestens vier Gäste hätten Verletzungen erlitten. Weil der Mann auf der Wache Widerstand leistete, hätten Ermittler ihm Handschellen angelegt. Bei der Blutentnahme am Neujahrsmorgen habe der Mann dann das Bewusstsein verloren. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation setzten das Herz wieder ein. Der Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus verlegt. Dort starb er in der Nacht zu Dienstag auf einer Intensivstation.

