"Tischlein deck' dich": Idee gegen Plastikmüll verbreitet sich Stand: 12.04.2024 09:31 Uhr Nach großen Feiern stapelt sich oft Müll aus Papptellern und Plastikbechern. Rund 350.000 Tonnen Einweggeschirr werden pro Jahr in Deutschland weggeworfen. Melanie Tönnis aus Hann. Münden hat was dagegen.

von Bärbel Wiethoff

Sie hat deshalb im August 2018 ihr "Tischlein deck' dich" gestartet, einen kostenlosen Geschirrverleih. Diese Idee hat inzwischen bundesweit Nachahmerinnen gefunden. In großen Städten wie München, aber auch in kleinen Dörfern im Ammerland, im Allgäu, in der Nordeifel, bei Lübeck und in Mecklenburg-Vorpommern und vielen weiteren Orten bundesweit gibt es inzwischen "Tischlein deck' dich" nach Hann. Mündener Vorbild.

Das Ziel: Müllberge zu vermeiden

In Groß Liedern bei Uelzen hat Jana Hennings ebenfalls einen kostenlosen Geschirrverleih gegründet mit dem Ziel, Müllberge zu vermeiden. Wie Melanie Tönnis sammelt sie gespendete Teller, Tassen, Gläser und Besteck. Dinge, die andere nicht mehr brauchen und wegwerfen würden. Sie verpackt das Geschirr in selbstgenähten Stoffsäcken, damit es sich leichter transportieren lässt. Wer für eine große Feier Geschirr braucht, ruft einfach an, vereinbart einen Termin und holt das Bestellte ab.

Spenden für Geschirrverleih gehen ans Hospiz

Nach der Feier muss alles wieder sauber gespült und zurückgebracht werden. Wenn etwas kaputt geht, sei das aber kein Problem. Das Angebot ist kostenlos, betont Jana Hennings: "Es ist mein persönlicher Beitrag für die Nachhaltigkeit." Sie bekomme allerdings trotzdem immer noch Spenden, die sie gar nicht haben möchte. Diese Geldspenden, im vorigen Jahr waren es 850 Euro, gehen komplett an das Hospiz in Uelzen.

Vor und nach Corona: 20.000 Ausleihen im Jahr

Dass ihre Idee auch bundesweit so gut läuft, ist für Melanie Tönnis aus Hann. Münden überraschend. Während der Corona-Pandemie standen 4.000 Teile ungenutzt in ihrer Garage, erzählt sie, aber: "Als Corona durch war, ging es gänzlich ohne Werbung einfach wieder weiter. Die Leute kamen wieder, fingen wieder an zu feiern, als wäre nichts gewesen. Ich hatte vor Corona 20.000 Ausleihen im Jahr und danach auch sofort wieder."

Weißes Geschirr für besondere Feste

Ihre fast 20 Mitstreiterinnen aus ganz Deutschland sind ebenfalls nach der Pandemie weiter aktiv und haben ihr Angebot ausgebaut. Melanie Tönnis hat inzwischen neben dem bunten Sammelsurium auch einheitlich weißes Geschirr für besondere Feste, außerdem verleiht sie eine mobile Spülküche. Und sie hofft, dass weitere Initiativen und Engagierte noch mehr "Tischlein-Deck-Dich" gründen.

