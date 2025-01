Sturmböen, Schnee und Glätte: Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch Stand: 03.01.2025 17:27 Uhr In Niedersachsen gab es seit Donnerstagabend auf glatten Straßen zahlreiche Unfälle. Im Harz warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. Samstag soll es winterlich werden, am Sonntag aber schon wieder wärmer.

Im Landkreis Stade wurden bei mehreren Unfällen mindestens fünf Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagvormittag kam demnach eine Taxifahrerin von einer schneebedeckten Straße bei Kammerbusch ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzten sich die Frau und zwei Mitfahrer. Zudem war die A26 für eine Stunde am Freitagmorgen gesperrt, weil dort vier Autos miteinander kollidiert waren. Auch im Nordwesten Niedersachsens führte die Glätte zu Unfällen. Laut Polizei kamen zum Beispiel auf der A27 in Cuxhaven und auf der A28 bei Apen (Landkreis Ammerland) Fahrzeuge von der Straße ab. Zudem geriet am Donnerstagabend ein Auto in Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Dabei verletzten sich die 18-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin leicht.

Glatte Straßen auch noch am Samstag

Am Freitag hat es vielerorts geschneit. So wurde zum Beispiel noch am Nachmittag Schneefall aus Neuhaus im Solling (Landkreis Holzminden) gemeldet. Glättegefahr auf den Straßen Niedersachsens besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch bis Samstagvormittag. Auch mit Frost rechnet der DWD bis dahin. Die Windböen ließen gebietsweise seit dem Nachmittag nach. An der Nordsee bleibt es den Angaben zufolge auch noch im Laufe des Samstags windig. Zudem gibt es für den Landkreis Goslar eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Wie der DWD mitteilte, kann es dort bis zum Abend zu Sturmböen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde kommen. Demnach können Äste herabstürzen, auch die Gefahr von umherfliegenden Gegenständen besteht.

Neuschnee erwartet - Vorbereitungen für Wintersport laufen

Videos 1 Min Wintereinbruch im Harz: Weiße Pracht und glatte Straßen Starke Schneefälle sorgen in der Nähe von Torfhaus für malerische Landschaften und vorweihnachtliche Stimmung. (10.12.2024) 1 Min

Nach den Sturmböen geht der DWD in der Nacht zu Samstag im Oberharz von einigen Zentimetern Neuschnee aus. Dort laufen die Vorbereitungen für ein Ski- und Rodelwochenende. "Wir sind in den Startlöchern und wollen spätestens nächste Woche mit der ersten Beschneiung in diesem Winter beginnen", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt am Donnerstag. Man spiele mit dem Gedanken, die Schneekanonen bereits am Freitag oder Samstag einzusetzen. Am Donnerstag konnte man am Wurmberg noch nicht Skifahren oder Rodeln, dafür lag zu wenig Schnee auf den Pisten. Am Freitag bleibt die Wurmbergseilbahn zudem aufgrund des Windes geschlossen, wie der Betreiber mitteilte. Nach dem Wintereinbruch soll es am Sonntag aber schon wieder wärmer werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz