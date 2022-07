Stand: 01.07.2022 16:25 Uhr Stromausfall nach Blitzeinschlag in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel waren am Freitagvormittag etwa 4.800 Haushalte ohne Strom. Wie die Stadtwerke mitteilten, war am frühen Morgen gegen 5 Uhr ein Blitz in eine Verteilstation eingeschlagen. Die Störung konnte gegen 13.30 Uhr behoben werden. Betroffen waren Haushalte in folgenden Straßen: Birkenweg, Geitelplatz, Reichenberger Straße, Schneekoppeweg, Grüssauer Straße, Kleine Breite, Justus von Liebig Straße, Ostfalia, Salzdahlumer Straße 73, Exer 7, Englische Kaserne, Mascheroder Straße, Salzdahlumer Straße, Elbinger Straße, Waldenburger Straße, Platanenstraße, Södekamp und Schweigerstraße.

