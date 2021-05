Stand: 05.05.2021 17:00 Uhr Streik bei Zigarrenfabrik Arnold André in Königslutter

In Königslutter (Landkreis Helmstedt) haben am Mittwoch Beschäftigte der Zigarrenfabrik Arnold André gestreikt. Rund 50 der 210 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens versammelten sich vor dem Werkstor. Sie verlangen mehr Lohn. Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern der Zigarrenindustrie fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 5,5 Prozent mehr Geld. Die 1,2 Prozent, die die Arbeitgeber angeboten hätten, seien viel zu wenig und ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, sagte eine Arbeitnehmer-Vertreterin dem NDR Niedersachsen. Schließlich habe das Geschäft angezogen, sagte die NGG-Sprecherin. So gab es Schichtarbeit und Akkord unter Corona-Bedingungen. Am 17. Mai gehen die Verhandlungen weiter.

