Stand: 22.01.2025 09:45 Uhr Starke Ernte: Zuckerrübenkampagne dauert länger als üblich

Die Rübenkampagne läuft in diesem Jahr bis Mitte Februar und damit rund einen Monat länger als üblich. Das hat die Nordzucker AG in Braunschweig mitgeteilt. Grund dafür sei die sehr gute Rübenernte. Die Erträge liegen laut einer Sprecherin von Nordzucker in dieser Saison über dem fünfjährigen Durchschnitt. In den Anbaugebieten lägen an den Feldrändern viele gerodete Rüben, die noch in den Zuckerfabriken verarbeitet werden sollen. Die Folgen des Schadens im Werk Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) im Herbst würden keine Rolle mehr spielen. Die Verzögerungen seien bis Dezember wieder aufgeholt worden. Wegen der erwarteten Menge ist der Preis pro Pfund Zucker seit November an der Börse um 4 Cent auf 17 Cent gesunken. Im vergangenen Jahr hatte die Nordzucker AG noch vom hohen Preisniveau profitiert.

