Nordzucker: Fabrik in Schladen produziert bald wieder

Die Zuckerfabrik in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) nimmt am kommenden Wochenende wieder die Arbeit auf. Das teilte Werksleiter Jörg Vietmeier dem NDR Niedersachsen am Donnerstag mit. Wann genau die Produktion wieder anlaufen soll, hängt demnach von letzten Testbetrieben ab. Die Fabrik des Zuckerproduzenten Nordzucker stand mehrere Wochen lang still, weil die Maschine, die den Saft aus den Zuckerrüben presst, kaputt war. Die Reparatur an dem defekten Maschinenteil sei gut gelaufen, sagte Vietmeier. Im Nachhinein sei es sogar schneller gegangen als geplant. Die Mitarbeitenden des Nordzucker-Werks haben den Angaben zufolge rund um die Uhr an der defekten Anlage gearbeitet. Laut Vietmeier haben Landwirte aus der Region in den vergangenen Tagen schon die ersten Rüben in die Zuckerfabrik gebracht. Somit sei man bereits auf den Neustart der Kampagne vorbereitet, sagte Werksleiter Jörg Vietmeier. Wie hoch der Verlust durch den Stillstand in der Zuckerfabrik ist, könne man im Werk noch nicht sagen.

