Stand: 12.06.2024 12:05 Uhr Städtisches Museum Braunschweig will Raubkunst zurückgeben

Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Rückgabe eines Patronengurts aus der Kolonialzeit einstimmig beschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehörte der Gurt Kahimemua Nguvauva, einem Anführer des Ovambanderu-Stamms im heutigen Namibia. Berichten zufolge wurde er 1896 von deutschen Kolonialherren hingerichtet. Bereits 2021 war eine Delegation der Ovambanderu in Braunschweig gewesen, um den Gurt zu untersuchen. Kulturdezernentin Anja Hesse spricht von einem Akt der Versöhnung und betrachtet es als notwendig, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. An wen konkret der Gurt gegeben wird, soll in weiteren Gesprächen geklärt werden, so die Stadtverwaltung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neuzeit Museen Kulturpolitik