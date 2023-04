Stand: 06.04.2023 09:35 Uhr Spaziergänger findet Granate im Landkreis Northeim

Ein Spaziergänger hat am Mittwochvormittag auf einem Feld zwischen Hammenstedt und Katlenburg (Landkreis Northeim) eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover rückte an, um die Granate fachgerecht zu bergen, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Mittag sei die Wurfgranate gesichert und abtransportiert worden, wodurch weitere mögliche Gefahren ausgeschlossen werden konnten. Erst Mitte Januar hatte eine 28-jährige Spaziergängerin in einem Wald im Landkreis Northeim eine britische Wurfgranate gefunden. Auch damals rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an, um die Granate zu bergen.

