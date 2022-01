Sexuelle Nötigung: Uni-Professor aus Göttingen vor Gericht Stand: 19.01.2022 06:32 Uhr Wegen mutmaßlichen sexuellen Übergriffen muss sich ab heute ein Universitäts-Professor vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Eine Doktorandin hatte den Mann angezeigt.

Der Biologe soll laut Anklage zwei Doktorandinnen und eine Institutsangestellte mehrfach in sein Büro gebeten, die Tür verschlossen und sie aufgefordert haben, die Hose herunterzuziehen. Anschließend soll er ihnen mit einem Stock auf das Gesäß geschlagen haben. Einer Doktorandin soll der 57-Jährige auch an Brüste und Po gefasst haben.

Anklage: Mann soll Frauen unter Druck gesetzt haben

Die Anklage wirft ihm außerdem vor, seine Position als Professor ausgenutzt und die Frauen unter Druck gesetzt zu haben, damit sie schweigen. Einer Doktorandin soll er gesagt haben, er könne mit ihr nicht zusammenarbeiten, wenn er nicht Wut und Stress an ihr abbauen könne. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Uni erteilt Hausverbot

Die Universität hat bereits Konsequenzen gezogen und dem Professor ein Dienst- und weitgehendes Hausverbot erteilt. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. In einem Disziplinarverfahren an der Uni soll der Mann allerdings lediglich mangelnde professionelle Distanz eingeräumt haben. Die sexuellen Übergriffe soll er bestritten haben.

Weiteres Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

Die Universität Göttingen äußert sich zu dem Fall nicht, scheint aber entschlossen, den Professor loswerden zu wollen: Sie will ihn aus dem Beamtenverhältnis entfernen. Darüber muss nach dem Strafverfahren das Verwaltungsgericht Göttingen entscheiden. Ob es zu dem Prozess kommt, ist unklar. Sollte der Mann zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden, würde das Beamtenverhältnis automatisch enden.

