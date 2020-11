Stand: 18.11.2020 08:22 Uhr An Schulen in Salzgitter gilt ab sofort das Wechselmodell

Sämtliche Schulen in Salzgitter gehen von diesem Mittwoch an für zunächst zwei Wochen in den Wechselunterricht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das bedeutet, dass die Hälfte der Schüler in der Schule unterrichtet wird, während die anderen zu Hause lernen. Das Corona-Infektionsgeschehen lasse ihm keine andere Wahl, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Der Wechselunterricht soll auch helfen, die angespannte Lage in vollen Klassenräumen und Schulbussen zu entzerren. Anfang Dezember werde die Lage neu bewertet.

Weitere Informationen Niedersachsen gibt 45 Millionen Euro für Schulen Das Geld sei für Personal und Infektionsschutzmaßnahmen vorgesehen, sagte Kultusminister Tonne auf der Pressekonferenz. (17.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.11.2020 | 08:30 Uhr