Stand: 28.01.2022 11:47 Uhr Schulbus überholt: Drei Verletzte bei Unfall in Schwülper

Bei einem Unfall in Schwülper (Landkreis Gifhorn) sind am Freitagmorgen drei Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte eine Autofahrerin an einer Haltestelle einen Schulbus überholen. Dabei schätzte sie offenbar den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Frau, eines ihrer beiden Kinder sowie der Fahrer des anderen Autos wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand laut dem Sprecher nach ersten Erkenntnissen Totalschaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.01.2022 | 13:30 Uhr