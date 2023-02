"Osna Helau": Tausende Karnevalisten feiern Ossensamstag Stand: 18.02.2023 16:53 Uhr Der Ossensamstag ist der Höhepunkt für die Karnevalisten in Osnabrück. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause beteiligten sich zahlreiche Narren am traditionellen Karnevalsumzug.

60 Gruppen mit mehr als 1.000 Menschen zogen am Nachmittag bunt verkleidet durch die Innenstadt. Bis zu 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Treiben laut Polizeiangaben - und damit deutlich weniger als beim letzten Ossensamstag im Jahr 2020. Damals waren rund 20.000 Menschen gekommen.

Narren stürmen symbolisch das Rathaus

Der etwa ein Kilometer lange Festzug stand in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Humor und Glück kommt der Ossensamstag zurück". Der Umzug startete um 14 Uhr an der Neuen Mühle, Ecke Kollegienwall/Heinrich-Heine-Straße und endete am Marktplatz. Im Anschluss stürmten die Jecken symbolisch das Rathaus und Stadtprinz Klaus I. bekam den Stadtschlüssel für die nächsten "drei tollen Tage" überreicht. Danach können alle Jecken und Narren feiern.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 18.02.2023 | 19:30 Uhr