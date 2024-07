Stand: 11.07.2024 12:41 Uhr Schockanruf: Falsche Polizisten erbeuten fünfstellige Geldsumme

In Braunschweig ist eine 90-Jährige Opfer von Telefonbetrügern geworden. Nach Angaben der Polizei rief am Mittwoch ein Mann bei der Frau an und gab sich als Polizist aus. Der Betrüger erzählte der Seniorin, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro gezahlt werden müsse. Die Seniorin fiel auf den Schockanruf herein und übergab kurz darauf auf der Straße einer fremden Frau einen fünfstelligen Geldbetrag. Bei einem Telefonat mit der richtigen Tochter stellte sich dann heraus, dass die Frau Opfer eines Betrugs geworden war. Sie erstattete Anzeige. Erst am Freitag war in Zorge im Landkreis Göttingen ein Senior auf einen solchen Schockanruf hereingefallen.

