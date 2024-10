Stand: 09.07.2024 07:16 Uhr Schockanruf: Polizei warnt wieder vor Betrügern

Betrüger haben einen Mann aus Zorge (Landkreis Göttingen) mit einem Schockanruf um sein Erspartes gebracht. Der Mann hatte einen Anruf erhalten, in welchem ein angeblicher Polizeibeamter aus Stuttgart behauptete, der Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Der Sohn befände sich nun auf der Wache und käme nur gegen Zahlung einer Kaution frei. Von dem Anrufer unter Druck gesetzt, übergab der Rentner schließlich mehrere Tausend Euro an eine angekündigte Abholerin. Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, besser direkt auflegen und das Gespräch beenden. Die Polizei rät, außerdem niemals einer unbekannten Person Geld zu übergeben oder Wertsachen vor der Haustür deponieren. Ein weiterer Tipp der Polizei: den Eintrag im Telefonbuch löschen.

Weitere Informationen Schockanruf bei 83-Jähriger: Mindestens 100.000 Euro Schaden Die Masche: Ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Frau aus Wolfenbüttel solle eine Kaution zahlen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.07.2024 | 06:30 Uhr