Schockanruf bei 83-Jähriger: Mindestens 100.000 Euro Schaden Stand: 29.06.2024 14:41 Uhr Ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht - nun sei eine Kaution fällig. Mit dieser Masche haben Betrüger eine Seniorin in Wolfenbüttel um Wertgegenstände geprellt.

Ein angeblicher Staatsanwalt hatte sich am Freitag telefonisch bei der 83-Jährigen gemeldet und sie unter Druck gesetzt. Das gab die Polizei am Samstag bekannt. Für die Freilassung ihres Angehörigen müsse die Frau eine Kaution zahlen, so der Anrufer.

Täter bisher nicht gefasst

Die Seniorin übergab den Betrügern daraufhin mehrere Wertgegenstände. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden.

