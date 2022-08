Stand: 19.08.2022 07:35 Uhr Schierke: Brandwache nach Feuer im Nationalpark Harz beendet

Eine Woche nach dem Feuer im Nationalpark Harz wird die Brandwache beendet. Zuletzt waren Einsatzkräfte noch unterwegs, um letzte Glutnester zu löschen. Am Freitag will die Nationalparkverwaltung über den künftigen Brandschutz informieren. Seit dem Feuer, das vor einer Woche bei Schierke ausgebrochen war, wird unter anderem über das Totholz im Nationalpark diskutiert. Feuerwehrleute sehen in dem Totholz und den engen Wegen eine Gefahr für die Einsatzkräfte.

