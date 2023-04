Stand: 10.04.2023 08:41 Uhr Salzgitter: Feuerwehr rettet Familie aus brennender Wohnung

In Salzgitter hat die Feuerwehr eine Frau und ihre drei Kinder aus einer brennenden Wohnung gerettet. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort bemerkten sie starken Rauch, außerdem war in einer der Wohnungen Kindergeschrei zu hören. Die Einsatzkräfte öffneten gewaltsam die Tür und brachten die 32-jährige Frau und ihre zwei, zehn und 14 Jahre alten Kinder ins Freie. Die Mutter erlitt schwere Verbrennungen an den Unterarmen und kam in ein Krankenhaus. Die Kinder blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau einen Campingkocher falsch benutzt: Es kam zu einer Verpuffung und anschließend zu einem Feuer in der Küche. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

