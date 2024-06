Stand: 06.06.2024 14:15 Uhr Rund 600 Schüler musizieren in Braunschweig und Wolfenbüttel

Schülerinnen und Schüler aus ganz Niedersachsen treffen sich in dieser Woche - bis zum 7. Juni - in Braunschweig und Wolfenbüttel zum gemeinsamen Musizieren. Einmal pro Jahr wird die Landesbegegnung "Schulen musizieren" vom niedersächsischen Landesverband des Bundesverbandes Musikunterricht organisiert. Zehn Gastgeber-Schulen, diesmal aus Braunschweig und Wolfenbüttel, heißen während des Projekts jeweils zehn andere Schulen aus ganz Niedersachsen willkommen. Die Schülerinnen und Schüler proben gemeinsam und präsentieren ihre Ergebnisse auf Konzerten in beiden Städten. Sie treten zum Beispiel auf dem Schlossplatz in Wolfenbüttel und am Ritterbrunnen in Braunschweig mit Bigbands und Schulorchester auf.

