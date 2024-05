Internationales Jugendchor-Festival eröffnet in Hannover Stand: 08.05.2024 20:56 Uhr In Hannover findet das bundesweit erste Festival für internationale Kinder- und Jugendchöre statt. Zur Eröffnung am Mittwochabend hat Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur Falko Mohrs (SPD) gesprochen.

Zehn Kinder- und Jugendchöre aus aller Welt kommen in Hannover von Mittwoch bis Sonntag zusammen und zeigen, "wie Musik Grenzen verschwinden lässt", wie es von der Stadt Hannover hieß. Bei dem Festival soll es nicht nur um Konzerte gehen, das Festival soll auch Raum für Begegnung der Musikerinnen und Musiker schaffen und lädt Besucher zum Mitmachen ein. Die jungen Sängerinnen und Sänger kommen aus unterschiedlichen Ländern: Armenien, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Irland, Japan, Philippinen und Portugal. Ein echter Wermutstropfen: Aus Sicherheitsgründen kann der israelische Chor nicht anreisen.

Falko Mohrs spricht bei Eröffnung des Festivals

Eröffnet wurde das Festival am Mittwochabend im Hannover Congress Centrum. Ursprünglich wurde auch Niedersachsens Ministerpräsident und Schirmherr der Veranstaltung, Stephan Weil (SPD), erwartet. Wie der Veranstalter auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte, war dieser jedoch kurzfristig verhindert. Stattdessen hat Falko Mohrs (SPD), Minister für Wissenschaft und Kultur, in seinem Auftrag ein Grußwort zur Eröffnung gesprochen. Auf dem Programm des Chor-Festivals stehen in den kommenden Tagen Konzerte der Kinder- und Jugendchöre, Workshops und Singalongs mit renommierten Coaches und weitere Begegnungsformate. Das Programm sowie Tickets zu den Konzerten gibt es online auf der Website des Festivals. Einige Veranstaltungen sind kostenlos.

