Run auf Wärmepumpen - Hunderte Stellen bei Stiebel Eltron offen Stand: 26.04.2023 10:27 Uhr Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes steigt die Nachfrage nach alternativen Heizungen wie Wärmepumpen. Hersteller wie Stiebel Eltron in Holzminden bereiten sich vor - die Belegschaft soll verdreifacht werden.

Die Zahl der Beschäftigten in dem Bereich soll von aktuell 400 auf 1.200 wachsen. Dafür bildet das Unternehmen zum einen selbst aus, außerdem sollen Quereinsteiger etwa aus dem Maschinenbau oder Kfz-Bereich innerhalb weniger Wochen entsprechend weitergebildet werden. Man nutze zudem Personaldienstleister, die Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben - "weil wir hier in der Region nicht genügend Facharbeiter beschaffen können", so Geschäftsführer Kai Schiefelbein. Aktuell seien Hunderte Stellen offen.

Firma will Millionen investieren

Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge auf dem Firmengelände Zelte aufgebaut - Fabrikhallen könnten gar nicht schnell genug gebaut werden, sagte ein Sprecher. Demnach sollen 450 Millionen Euro investiert werden.

