Maroder Wohnkomplex in Göttingen - Stadt zeigt sich machtlos

Stand: 10.10.2024 12:47 Uhr

Schon mehrfach ist dieser Wohnkomplex in Göttingen in den Schlagzeilen gewesen: abgeriegelt während Corona und Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei. Das Gelände ist vermüllt, es schimmelt und keine Lösung ist in Sicht.