Stand: 11.07.2022 16:30 Uhr Polizist wird in Kleingarten fremdenfeindlich beleidigt

Bei einer Feier in einem Kleingarten im Braunschweiger Stadtteil Rüningen ist ein Polizist bedroht und beleidigt worden. Der Mann und ein Kollege waren mitten in der Nacht wegen einer Ruhestörung gerufen worden. Als sie im Kleingarten ankamen, trafen sie auf rund 20 Personen, die lautstark feierten. Als die Polizisten um Ruhe baten, wurde einer von ihnen vom Gartenpächter mit fremdenfeindlichen Sprüchen beleidigt und mit dem Tod bedroht. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an. Weitere Polizisten mit Hunden rückten an und lösten die Feier auf. Gegen den Gartenpächter wird nun strafrechtlich ermittelt.

