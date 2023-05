Stand: 25.05.2023 08:17 Uhr Polizeieinsatz beim Niedersachsen-Derby hat 870.000 Euro gekostet

Der Polizeieinsatz beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 am 19. März hat mindestens 870.000 Euro gekostet, das berichtet die "Braunschweiger Zeitung" online und beruft sich auf Zahlen des Landesinnenministeriums. Polizeibeamte des Landes hätten demnach an dem Tag insgesamt 12.000 Arbeitsstunden geleistet. Die Kosten für die rund 370 Bundespolizisten seien in der Rechnung nicht berücksichtigt. Sie hatten für eine sichere An- und Abreise der Fans gesorgt. Der Vizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig und Einsatzleiter, Roger Fladung, hatte kurz nach dem Derby im März ein positives Fazit gezogen. Durch massive Präsenz sei es gelungen, die verfeindeten Fanlager zu trennen. Außerhalb des Stadion war es friedlich geblieben. Im Stadion hatten Fans beider Vereine allerdings Pyrotechnik abgebrannt. Eintracht Braunschweig gewann das Spiel mit 1:0.

