Polizei schließt mehrere Corona-Teststationen in Göttingen

Stand: 29.03.2022 15:10 Uhr

In Göttingen sind verschiedene Behörden gegen mutmaßliche Betrügereien in Corona-Testzentren vorgegangen. Auch in Hildesheim ermittelt seit knapp zwei Wochen die Staatsanwaltschaft.