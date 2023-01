Stand: 29.01.2023 15:39 Uhr Polizei rettet blinde Katze von Straße - Besitzerin gefunden

Nachdem die Polizei am Freitag in Northeim eine blinde Katze von eine Straße gerettet hatte, ist das Tier jetzt wieder mit seiner Besitzerin vereint. Nachbarn, die die Katze in einer Pressemeldung erkannt hatten, informierten die Frau. Nach Angaben der Polizei sei die Besitzerin "überglücklich", ihre Katze wieder bei sich zu haben. Das Tier war am Freitag immer wieder auf die Straße gelaufen, eine Verkehrsteilnehmerin informierte die Polizei. Mehrere Beamte waren im Einsatz, um das Tier wieder einzufangen. Zwischenzeitlich war die Katze im Tierheim Northeim untergebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.01.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere