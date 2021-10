Stand: 04.10.2021 13:57 Uhr Polizei nimmt Autoposer in Salzgitter ins Visier

Die Polizei in Niedersachsen ist am Wochenende erneut gegen Autoposer vorgegangen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) hatte eine entsprechende Aktion koordiniert, an der sich unter anderem auch die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel beteiligte. Dort gab es 100 Kontrollen. Auch im Landkreis Celle wurden 89 Autos kontrolliert, weitere 100 in Lüneburg und 41 im Raum Cloppenburg und Vechta. Die Beamten wiederholten damit eine Aktion von Mitte September, bei der landesweit mehr als 1.300 Autoposer kontrolliert worden waren. Nach Angaben des LKA kommen die Akteure in der Autoposer-Szene häufig aus dem kriminellen Milieu oder aus kriminellen Clan-Strukturen.

