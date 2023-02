Polizei Braunschweig warnt vor dreistem Reifenpannen-Trick Stand: 22.02.2023 15:03 Uhr In Braunschweig gibt es in jüngster Zeit eine neue Masche von Trickbetrug auf Supermarkt-Parkplätzen. Opfer waren bislang ausschließlich Frauen.

Nach Angaben der Polizei manipulieren die Täter Autoreifen, um in der Folge die Fahrerinnen zu bestehlen. Dazu schrauben sie zum Beispiel ein Stück eines Gummischlauchs oder einer Fahrradkette an den Hinterreifen eines geparkten Autos, sagte Polizeisprecher Sascha Repp dem NDR in Niedersachsen. Wenn die Fahrerin mit ihrem Wagen losfährt, hört sie ein merkwürdiges Geräusch.

VIDEO: Falsche Polizisten: Gespräch mit einem Betroffenen (6 Min)

Komplize klaut Tasche oder Handy von abgelenkter Fahrerin

Daraufhin tritt ein vermeintlich netter Helfer in Erscheinung, der dem Opfer signalisiert, anzuhalten. Während die Fahrerin und der Betrüger gemeinsam nachschauen, wo das ungewöhnliche Geräusch herkommt, klaut ein Komplize zum Beispiel die Handtasche oder das Handy vom Beifahrersitz. In wenigen Tagen hat es in Braunschweig laut dem Polizeisprecher bereits eine Hand voll solcher Trickdiebstähle gegeben.

Noch keine Fälle in anderen Städten in Niedersachsen

Wie eine Recherche des NDR in Niedersachsen ergab, ist ein derartiger Reifenpannen-Trickbetrug in anderen größeren niedersächsischen Städten wie Hannover, Oldenburg und Osnabrück bislang noch nicht gemeldet worden. Die Braunschweiger Polizei rät wegen der jüngsten Fälle dringend dazu, Wertgegenstände wie das Smartphone und das Portemonnaie niemals im Auto liegen zu lassen, auch wenn man nur kurz aussteigt. Außerdem sollte der Wagen in einem solchen Fall immer abgeschlossen werden.

