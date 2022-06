Stand: 05.06.2022 12:13 Uhr Pflegeheim in Holzminden nach Schwelbrand evakuiert

In Holzminden hat es am Sonntagmorgen in einem Senioren- und Pflegeheim gebrannt. Die Feuerwehr brachte eigenen Angaben zufolge 20 bis 30 Bewohner und Bewohnerinnen in Sicherheit. Das Gebäude werde nun gründlich gelüftet, hieß es. Bei dem Schwelbrand seien Rauchgase entstanden, die einige Senioren möglicherweise eingeatmet hätten. Nach ersten Erkenntnissen sei aber niemand schwer verletzt worden. Nur wenige Räume seien von dem Brand direkt betroffen gewesen. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

