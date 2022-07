Stand: 03.07.2022 11:11 Uhr Partycrasher sorgen für Verletzte bei Abiball in Einbeck

Eine Gruppe von 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat in der Nacht zu Sonnabend Schäden und Verletzungen bei einem Abiball in Einbeck (Landkreis Northeim) verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, versuchte die Gruppe gegen 3 Uhr, in die Einbecker Mehrzweckhalle zu gelangen. Zu dem Ball hatten jedoch nur die angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie eingeladene Eltern Zutritt. Es kam zum Streit mit den Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes. Die jungen Leute schlugen den Angaben zufolge auf sie ein und bewarfen sie mit Stühlen und Flaschen. Zwei der Mitarbeitenden wurden durch Schläge leicht verletzt, eine Glasscheibe der Halle wurde beschädigt. Wie die Beamten weiter mitteilten, konnten Polizisten "den alkoholisierten Hauptaggressor unter Widerstand festnehmen".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2022 | 12:00 Uhr