Niedersachsen verbietet Moscheeverein - Razzia in Braunschweig Stand: 12.06.2024 08:51 Uhr Niedersachsen hat den Verein "Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft" (DMG) verboten. Er gilt als Anlaufpunkt für die Islamistenszene. In Braunschweig und Berlin finden derzeit Razzien statt.

Das Verbot untersage "jede Fortführung der Vereinsaktivität durch die bisherigen Mitglieder und jede Aktivität Dritter zugunsten des verbotenen Vereins", so ein Sprecher des Niedersächsischen Innenministeriums gegenüber NDR Niedersachsen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) werde sich im Laufe des Vormittags zu den Hintergründen äußern. Seit 6 Uhr durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei sieben Objekte in Braunschweig, wie Polizeisprecher Dirk Oppermann sagte. Auch in Berlin gebe es Durchsuchungen.

DMG gilt als Anlaufpunkt für Islamistenszene

Die Behörden haben den mutmaßlich extremistischen Verein nach NDR Informationen schon länger im Visier. Er gilt deutschlandweit als Anlaufpunkt für die Islamistenszene. Der Verein profiliert sich auch im Internet - Videos bei YouTube und TikTok werden tausendfach geklickt. Das Zielpublikum setzt sich vor allem aus jungen Menschen zusammen. Im Verfassungsschutzbericht von 2022 taucht die DMG ebenfalls auf. Dort heißt es: Der Verein nehme eine zentrale Rolle in der überregionalen Vernetzung salafistischer Aktivitäten ein, indem er "entsprechende Prediger einlädt und deren Auftritte über ihre vielfältigen Online-Kanäle einer großen Zahl an Zuschauenden zugänglich macht".

