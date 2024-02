Stand: 01.02.2024 08:58 Uhr Hassprediger "Abu Walaa" wehrt sich gegen seine Abschiebung

Der Landkreis Viersen (Nordrhein-Westfalen) will den verurteilten Hassprediger Ahmad A., der sich selbst "Abu Walaa" nennt, ausweisen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Der gebürtige Iraker sitzt in der Justizvollzugsanstalt Willich hinter Gittern. Das Oberlandesgericht Celle hatte den einstigen Deutschlandchef der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Ahmad A. hatte unter anderem in der Moschee des 2017 verbotenen "Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim" (DIK) zahlreiche junge Menschen für den IS rekrutiert. Ahmad A. wehrt sich nach Informationen der NOZ gegen die Ausweisung. Er hat demnach eine Klage und einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht. Wann darüber entschieden wird, ist nicht bekannt.

Weitere Informationen BGH bestätigt Urteil gegen IS-Deutschlandchef "Abu Walaa" Das OLG Celle hatte den von Hildesheim aus agierenden Prediger Ahmad A. zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. (12.09.2022) mehr Warum ausgerechnet Hildesheim? Nach dem Verbot des "Deutschsprachigen Islamkreises" stellt sich die Frage, warum Hildesheim zum Salafisten-"Hotspot" wurde. Die Behörden hatten den Verein bereits länger im Visier. (14.03.2017) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.01.2024 | 06:30 Uhr