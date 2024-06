Land verbietet Moscheeverein - Razzia in Braunschweig Stand: 12.06.2024 12:04 Uhr Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat am Mittwoch den Verein "Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft" (DMG) verboten. Polizisten durchsuchten am Morgen mehrere Objekte in Braunschweig.

Die Behörden hatten den mutmaßlich extremistischen Verein nach NDR Informationen schon länger im Visier. Dem Innenministerium zufolge gilt die DMG als Anlaufpunkt für Islamisten. "Wir dulden keine Vereine, in denen regelmäßig vermeintlich Ungläubige, Frauen oder Juden sowie unsere Gesellschaftsordnung im Gesamten abgewertet werden und zu deren Bekämpfung aufgerufen wird", sagte Behrens in einer Mitteilung. Das Verbot sei ein harter Schlag gegen die salafistische Szene. Neben Braunschweig gab es auch Razzien in Berlin. Fahnder beschlagnahmten Vereinsvermögen.

Behrens: "Eine schwere Vergiftung einer jungen Generation"

Laut Innenministerium bot der Verein überregionalen salafistischen Predigern eine Plattform. Die DMG habe über ein massives Onlineangebot verfügt. Videos bei YouTube, TikTok oder Instagram wurden tausendfach geklickt. Die dort verbreitete Ideologie fördert laut Innenministerium unter anderem die Bildung von Parallelgesellschaften, die Ungleichbehandlung von Frauen und Antisemitismus sowie Israelfeindlichkeit. "Mich bewegt die Omnipräsenz im Netz, wie viele junge Muslime ihnen auf diversen Kanälen folgen, das ist eine schwere Vergiftung einer jungen Generation, die die DMG wahrnimmt, und das lassen wir nicht zu", so Behrens. Mit dem Verbot wurden alle betreffenden Plattformbetreiber aufgefordert, die Kanäle der DMG schnellstmöglich stillzulegen.

