Neuer VW-Haustarif: 8,5 Prozent mehr Lohn in zwei Schritten Stand: 23.11.2022 08:22 Uhr In der dritten Runde gelang der Durchbruch: Volkswagen und die IG Metall haben sich am frühen Mittwochmorgen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. In zwei Schritten erhalten die Beschäftigten mehr Geld.

Ab Juni 2023 bekommen die rund 125.000 Beschäftigten und Auszubildenden in den sechs westdeutschen VW-Werken 5,2 Prozent mehr Lohn. Ab Mai 2024 kommt eine weitere Entgelterhöhung von 3,3 Prozent hinzu. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt nach Angaben der IG Metall 24 Monate. Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Ausgezahlt werden soll sie in zwei Schritten: Im Februar 2023 in Höhe von 2.000 Euro und im Januar 2024 in Höhe von 1.000 Euro. Auszubildende erhalten jeweils die Hälfte, wie die IG Metall weiter mitteilte.

VW: "Abschluss sorgt für nachhaltige Planungssicherheit"

Mehr als 16 Stunden haben die Verhandlungen nach Angaben von VW gedauert. "Wir haben innerhalb der Friedenspflicht in einer gesamtwirtschaftlich außergewöhnlichen Situation einen Abschluss erzielt, mit dem wir sowohl bei Beschäftigten als auch Unternehmen für nachhaltige Planungssicherheit und Stabilität sorgen", teilte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel am Morgen mit. Volkswagen hatte nach Unternehmensangaben zu Beginn der Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt.

IG Metall hatte rund acht Prozent mehr Lohn gefordert

Die IG Metall hatte für die rund 125.000 Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von acht Prozent gefordert, eine Verlängerung des Tarifvertrags über die Altersteilzeit, mehr freie Tage für Mitglieder der Gewerkschaft sowie eine Übernahme der Semestergebühren für dual Studierende des Unternehmens. Der VW-Haustarif gilt für die Stammbelegschaft der Standorte Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter, Wolfsburg und Kassel sowie für die Stammbelegschaft einiger Töchter. Details zum Tarifabschluss will die Gewerkschaft heute Morgen in Hannover präsentieren.

