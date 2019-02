Stand: 26.02.2019 17:02 Uhr

Neuer Museumschef in Wolfsburg: Kritisch oder nicht?

Der Name war schon bekannt, heute hat das Kunstmuseum Wolfsburg offiziell seinen neuen Direktor vorgestellt: Andreas Beitin wird das Museum ab dem 1. April leiten. Er tritt die Nachfolge von Ralf Beil an, der überraschend als Chef des Museums gekündigt wurde. Bei seiner Vorstellung machte Beitin seine Ziele deutlich: Er wolle das Kunstmuseum noch stärker international positionieren und die hauseigene Sammlung weiter ausbauen. Auch Gesellschaftsthemen sollen kein Tabu sein - oder doch?

Neuer will politische Themen nicht scheuen

Der 50-Jährige gilt als bekannter und erfahrener Ausstellungsmacher. Seit rund drei Jahren leitet Beitin in Aachen das Ludwig Forum für moderne Kunst, organisierte dort mehrere erfolgreiche Ausstellungen. Zuvor arbeitete er im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. An seinem neuen Posten im Kunstmuseum Wolfsburg reize ihn, dort neben zeitgenössischer Kunst auch die klassische Moderne zeigen zu können, so Beitin. Zudem wolle er gesellschaftspolitische Themen mit seinen Ausstellungen reflektieren. Jedoch: Die bereits von seinem Vorgänger geplante Ausstellung "Oil", die sich kritisch mit Autoindustrie und Mobilität und deren Folgen für die Umwelt auseinandersetzen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ex-Museumsleiter: Keine künstlerische Freiheit

Kritik an Gesellschaft und Wirtschaft - ein anscheinend heißes Eisen in Wolfsburg: Der erst jüngst als Leiter des Kunstmuseums gekündigte Ralf Beil vermutete hinter seinem überraschenden Rauswurf eine zu kritische Haltung gegenüber VW und der Automobilindustrie. Beil, der das Museum bis Ende 2018 drei Jahre geleitet hatte, klagte über das Fehlen von kuratorischer und künstlerischer Freiheit am Kunstmuseum Wolfsburg. Träger des Museums ist die Kunststiftung Volkswagen, zum Kuratorium gehört auch VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.

Umstrittene Erdöl-Ausstellung verschoben

Sowohl Volkswagen als auch das Kunstmuseum hatten Beils Rauswurf nie genau begründet. Eine bereits vor einiger Zeit von dem Ex-Direktor konzipierte Ausstellung, in der ein Hakenkreuz die Front eines VW-Käfers zierte, stand allerdings massiv in der Kritik. Beil zeichnete auch für die Planungen von "Oil" verantwortlich. Ob Beitin als neuer Direktor der automobilkritischen Ausstellung doch irgendwann grünes Licht geben wird, ist bislang unklar.

Großer Teil der Sammlung öffentlich

Der 50-Jährige hat offenbar erst einmal andere Pläne: Ende März soll ein bislang in dem Umfang noch nie gezeigter Teil der Museums-Sammlung präsentiert werden - darunter ein großer Teil von rund 600 angekauften Werken. Die nächste große Ausstellung in Wolfsburg soll dann Werke des südafrikanischen Künstlers Robin Rhode zeigen: Fotografien, Wandarbeiten und Animationen von Rhode werden ab dem 29. September im Kunstmuseum zu sehen sein. Beitins erste für Wolfsburg konzipierte Ausstellung kommt im November, mit Installationen des japanischen Soundkünstlers Ryoji Ikeda.

