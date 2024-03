Stand: 08.03.2024 13:47 Uhr Nachfrage zu gering: VW streicht ID.3-Produktion in Wolfsburg

Ab Sommer sollte eigentlich auch im Wolfsburger VW-Stammwerk das ID.3-Modell produziert werden. Doch daraus wird nichts. Das teilte Volkswagen am Freitag mit. Der Konzern habe entschieden, das kompakte Elektromodell weiter ausschließlich in Zwickau und Dresden zu bauen, sagte ein VW-Sprecher in Wolfsburg. Der für Sommer geplante Montagestart im Stammwerk sei wieder abgesagt worden. Grund für die Entscheidung ist den Angaben zufolge die zu geringe Nachfrage nach E-Autos. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" berichtet. Der Autobauer hatte im Jahr 2023 insgesamt 140.800 ID.3 produziert. Wegen der schwachen Nachfrage hatte der Konzern am reinen E-Auto-Standort in Zwickau zuletzt Schichten streichen müssen. Auf den Standort Dresden, wo das Modell in einer kleinen Stückzahl produziert wird, hat die Entscheidung laut VW keine Auswirkungen.

