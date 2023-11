Einstellungsstopp bei VW: Standorte in Niedersachsen betroffen Stand: 03.11.2023 13:57 Uhr Der Autobauer VW verhängt einen Einstellungsstopp in den niedersächsischen Werken Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter und Emden. Hintergrund ist das "Effizienzprogramm" der Volkswagen AG.

Wie ein Sprecher am Freitag erklärte, werden externe Einstellungen temporär begrenzt und Stellen nicht extern ausgeschrieben. Auch das hessische Werk in Kassel ist davon betroffen. Für den Standort in Osnabrück sowie für den sächsischen Standort in Zwickau gilt dies nicht. Zuvor hatte "Business Insider" darüber berichtet. Von dem Einstellungsstopp nicht betroffen sind den Angaben zufolge laufende Einstellungsverfahren.

Videos 1 Min VW-Betriebsversammlung: Beschäftigungssicherung bis 2029 Der Konzern hat die Belegschaft über den geplanten Konzernumbau informiert. Trotz Sparplänen bleiben Jobs erhalten. (14.06.2023) 1 Min

VW-Betriebsrat zeigt Verständnis für Einstellungsstopp

Für den VW-Betriebsrat sei der nun verhängte Einstellungsstopp mit Blick auf das Sparprogramm "nachvollziehbar", sagte ein Sprecher. "Wir sehen darin die Chance, zukünftig noch konzentrierter als bisher das Schlüsselthema der internen Transformation voranzutreiben."

VW kämpft mit hohen Kosten

Mit dem "Effizienzprogramm" will Volkswagen Milliarden einsparen. Die Kernmarke Volkswagen hat mit hohen Kosten und Produktionsausfällen zu kämpfen. In den ersten neun Monaten 2023 sank die operative Umsatzrendite auf 3,4 Prozent. Damit blieben von 100 Euro Umsatz nur rund 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft übrig. Im Sommer hatte der Autobauer sein "Performance Programm" vorgestellt. Die Kosten sollen so bis zum Jahr 2026 um zehn Milliarden Euro gesenkt werden, die Rendite soll auf 6,5 Prozent erhöht werden. Seit Anfang Oktober verhandelt die Kernmarke mit dem Betriebsrat über das Effizienzprogramm.

