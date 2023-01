Nach fast 100 Jahren: Burgberg-Seilbahn im Harz wird saniert Stand: 08.01.2023 11:20 Uhr 93 lange Jahre hat die Technik problemlos funktioniert, nun ist eine komplett neue fällig: Ab Montag wird die Burgberg-Seilbahn in Bad Harzburg rundherum modernisiert.

Doch die Sanierung ist gar nicht so einfach, denn Ersatzteile gibt es für die alte Seilbahn nicht mehr. Sie müssen extra hergestellt werden. Zunächst soll in den kommenden Tagen eine der beiden Kabinen abgenommen und ihr Laufwerk generalüberholt werden. Beauftragt wurde dafür eine Spezialfirma aus Südtirol.

Seilbahn wird künftig automatisch gesteuert

In zwei bis drei Wochen schließlich wird der 700 Kilogramm schwere Motor der Seilbahn von 1929 im Inneren der Bergstation ausgebaut. Außerdem bekommt die Seilbahn eine neue Steuerung. Wo bislang also ein Mitarbeiter in der Bergstation alles per Hand geregelt hat, wird die Seilbahn künftig vollautomatisch fahren können. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut Verwaltung auf 750.000 Euro. In etwa drei Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, spätestens zu Ostern also können Besucherinnen und Besucher die Burgberg-Seilbahn nutzen.

