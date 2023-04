Stand: 11.04.2023 11:27 Uhr Nach Klinik-Aus: Gesundheitszentrum in Bad Gandersheim geplant

Der Helios-Konzern gibt Ende September aus Kostengründen das Krankenhaus in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) auf. Nun gibt es konkrete Pläne für die Nutzung des Klinikgebäudes. Ab 1. Oktober soll dort ein Regionales Gesundheitszentrum entstehen. Die Universitätsmedizin Göttingen will künftig ein kleines Krankenhaus mit 20 Betten betreiben. Dort sollen Patienten allgemeinmedizinisch versorgt werden, die nur für kurze Zeit aufgenommen werden müssen. Außerdem wird es ambulante Angebote durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte geben, auch aus den Bereichen Kinder- und Jugendmedizin, Psychiatrie und Gynäkologie. Ziel sei, Patienten wohnortnah zu versorgen, teilte der Landkreis Northeim mit. Bundesweit gibt es bisher fünf ähnliche Zentren, unter anderem seit Kurzem in Ankum (Landkreis Osnabrück).

