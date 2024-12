Stand: 10.12.2024 11:58 Uhr NABU kümmert sich im Landkreis Gifhorn um mehr kranke Igel

Das Artenschutzzentrum Leiferde (Landkreis Gifhorn) hat im laufenden Jahr mehr Igel aufgenommen als in den Jahren zuvor. Rund 480 Tiere seien bisher im Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes (NABU) abgegeben worden, sagte Geschäftsleiterin Bärbel Rogoschik. In den Vorjahren lag die Zahl der pro Jahr abgegebenen Tiere demnach zwischen 300 und 400, vor zehn Jahren seien es noch weniger als 200 gewesen. Unter den abgegebenen Igeln sind den Angaben zufolge Tiere, die angefahren wurden, viele Parasiten haben oder schwach und krank sind. Die Lage der Igel habe sich in den vergangenen Jahren verschlechtert, so Rogoschik. Sie fänden in den oft abgeriegelten und sauberen Gärten kaum Nahrung und Unterschlupf. Außerdem stellten Mähroboter für sie eine große Gefahr dar. Im Artenschutzzentrum Leiferde werden die Tiere versorgt und gepflegt - mit dem Ziel sie auszuwildern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.12.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Artenschutz