Stand: 16.10.2023 10:06 Uhr NABU bittet Igel im Herbst nicht vorschnell einzusammeln

Das NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde (Landkreis Gifhorn) warnt davor, jetzt vorschnell kleine Igel einzusammeln. Beinahe täglich würden derzeit Anfragen eingehen, so die Leiterin Bärbel Rogoschik. Die Menschen seien oft in Sorge, dass die klein und hilflos wirkenden Tiere den Winter nicht schaffen könnten. Doch es sei nicht ungewöhnlich, jetzt noch Jungtiere auch tagsüber im Garten zu sehen. Nicht jeder Igel brauche Hilfe, sondern nur wirklich kranke Tiere. Wer ein solches Tier finde, sollte einen Tierarzt, eine Igelauffangstation oder das NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde kontaktieren. Wer Igel füttern möchte, sei unter anderem mit hochwertigem Hunde- oder Katzenfutter mit hohem Fleischanteil von mindestens 70 Prozent auf der sicheren Seite.

