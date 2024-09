Stand: 25.09.2024 13:15 Uhr Mähroboter: Grüne in Buchholz fordern nächtliches Verbot

Die Stadtratsfraktion der Grünen in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) hat die Verwaltung dazu aufgefordert, den nächtlichen Einsatz von Rasenmährobotern zu verbieten. Dadurch sollen nachtaktive Tiere wie Igel, Kröten, Eidechsen und Schlangen geschützt werden. Denn die automatisierten Mähroboter können die Tiere schwer verletzen oder sogar töten, sagte Pia Bänecke von den Grünen. Vor allem Igel seien gefährdet - sie rollen sich bei Gefahr zusammen und werden dann häufig von den Robotern nicht erkannt und überfahren. In der "Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung" des Bundes steht bereits, dass nächtliches Rasenmähen in Wohngebieten verboten ist. Nach Angaben der Stadt Buchholz gilt dieses Verbot bisher nicht für Mähroboter. Ob es da eine rechtliche Handhabe gibt, werde noch geprüft.

