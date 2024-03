Stand: 06.03.2024 08:47 Uhr Münsterplatz in Northeim: Linden fallen erst im Herbst

Sieben Linden auf dem Münsterplatz in Northeim sollen nun erst einmal doch nicht gefällt werden. Die Stadt hat die umstrittene Entscheidung am Dienstagabend in letzter Minute gekippt. Eigentlich hätten die Arbeiten am Mittwoch im Zuge des geplanten Platzumbaus beginnen sollen. Laut Stadt müssten zunächst die Sanierungsarbeiten ausgeschrieben und die Finanzierung endgültig geklärt werden. So lange dürften die Bäume stehen bleiben und sollen demnach erst im Herbst gefällt werden. Die Stadt hält grundsätzlich an den ursprünglichen Plänen fest, obwohl eine Mehrheit der Wähler bei einem Bürgerentscheid dagegen gestimmt hat.

Umgestaltung des Münsterplatzes in Northeim: Kompromiss gesucht Eine Mehrheit der Bürger hatte gegen die Umgestaltung gestimmt. Die Politik will das Vorhaben trotzdem nicht aufgeben. (15.12.2023)

