Stand: 15.12.2023 09:24 Uhr Umgestaltung des Münsterplatzes in Northeim: Kompromiss gesucht

Der Münsterplatz in Northeim soll nach den Plänen der Kommunalpolitik umgestaltet werden. In einem Bürgerentscheid hatte eine Mehrheit der Einwohner allerdings Anfang des Monats dagegen gestimmt. Nun sollen Gespräche geführt und ein Kompromiss gefunden werden. Das hat der Rat der Stadt am Donnerstagabend beschlossen. Laut SPD, CDU und Grünen bildet das Ergebnis des Bürgerentscheids nicht den Willen der Mehrheit ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 21 Prozent. Auf dem Münsterplatz sollen unter anderem klimabeständige Bäume aus Japan gepflanzt werden, dafür müssen allerdings alte Linden gefällt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.12.2023 | 06:30 Uhr