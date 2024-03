Stand: 21.03.2024 09:53 Uhr Mehr Windkraftparks in Region Braunschweig möglich

In der Region Braunschweig können künftig mehr Windparks gebaut werden. Das Amt für regionale Landesentwicklung hat die überarbeiteten Pläne des Regionalverbands Braunschweig genehmigt, teilte der Verband mit. Investoren können sich demnach nun an die jeweiligen Landkreise wenden, um Windkraftparks genehmigen zu lassen. Im Dezember 2022 hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburgdie gesamte Planung nach Klagen von Anwohnern für unwirksam erklärt. Daraufhin musste der Regionalverband seine Pläne ändern und zwei Vorranggebiete für Windparks in Meinersen-Seershausen und Wittingen-Stöcken herausnehmen. Mithilfe der Vorranggebiete sollen die Vorgaben des Landes Niedersachsen erfüllt werden. Sie sehen vor, dass 3,18 Prozent der Flächen zwischen Harz und Heide als Vorranggebiete ausgewiesen werden. Bisher sind es laut Regionalverband nur 1,3 Prozent der Verbandsfläche.

