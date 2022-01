Stand: 19.01.2022 16:06 Uhr Medizinstudium: Lehrcampus in Wolfsburg gestartet

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und das Klinikum Wolfsburg haben ihre Kooperation bei der Ausbildung gestartet: Seit dieser Woche besuchen die ersten 20 Studierenden der Medizinischen Fakultät einen Untersuchungskurs in Wolfsburg. Das teilten die Partner am Mittwoch mit. Mit dem neuen Lehrcampus in Wolfsburg sollen die klinischen Ausbildungskapazitäten der UMG ausgebaut werden. Einige patientennahe Lehrveranstaltungen werden den Angaben zufolge nach Wolfsburg verlagert. Der Kooperationsvertrag soll perspektivisch die Umwandlung von rund 60 Teilstudienplätzen in Vollstudienplätze ermöglichen.

